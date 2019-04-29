Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент передасть Благодатний вогонь місцевим парафіям
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент намір протягом тижня відвідати місцеві парафії, щоб передати їм Благодатний вогонь з Єрусалиму. Про це священнослужитель розповів Крим.Реаліі, передає УНН.
“Протягом цього тижня ми будемо відвідувати наші парафії. Це Євпаторія, Первомайський район, Роздольне, Сімферополь, Сімферопольський район, Севастополь, Білогірський район. І кожен священик, який візьме участь в богослужінні в Кафедральному соборі, візьме частинку вогню і принесе на свій прихід, як символ, як прапор воскресіння Христа ”, - розповів Климент.
Раніше Архієпископу Кримської єпархії Православної церкви України Клименту передали Благодатний вогонь з Єрусалиму. Як повідомляє 28 квітня Держприкордонслужба України, захід пройшов на адмінкордоні між материковою Україною і КПВВ “Каланчак”.
Нагадаємо, 27 квітня в Україну прибув Благодатний вогонь з Єрусалима. Того ж дня Митрополит Епіфаній у Михайлівському соборі роздав Благодатний вогонь вірянам України.