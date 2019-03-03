Архиепископ Климент сообщил, что дело против него не закрыто

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к украинскому политзаключенному Павлу Грибу, который содержится в России, а также очернить имя священнослужителя.

“Цель — очернить мое имя. Мол, посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьме: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться”, — рассказал архиепископ Климент.

Он отметил, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

Он также добавил, что: “Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают дальше, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что сначала во многих этих делах появляется административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея и Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня — нецензурная лексика в публичном месте”.

Напоминаем, архиепископа Климента отпустили без составления протокола.