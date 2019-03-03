Архієпископ Климент повідомив, що справу проти нього не закрито

За його словами, метою затримання було зірвати його заплановану поїздку до українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують у Росії, а також очорнити ім’я священнослужителя.

“Мета — очорнити моє ім’я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в’язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить вулицями і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита. Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний. Ми всі сміялися, коли він вийшов із відділку поліції і почав матюкатися”, — розповів архієпископ Климент.

Він зазначив, що не виключає подальших дій російських силовиків.

Він також додав, що: “Небезпека мого переслідування зберігається. Я не в силах передбачити, що вони придумають надалі, аби знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв’язнів, то побачимо, що спершу у багатьох цих справах з’являється адміністративний протокол. За окремими справами, наприклад, у Андрія Захтея і Євгена Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене — нецензурна лексика в публічному місці”.

Нагадуємо, архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу.