Архієпископ Климент повідомив, що справу проти нього не закрито
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Небезпека переслідування архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента з боку російських силовиків у анексованому Криму зберігається, справу проти нього не закрили. Про це сам архієпископ Климент повідомив “Радіо Свобода”, передає УНН.
За його словами, метою затримання було зірвати його заплановану поїздку до українського політв’язня Павла Гриба, якого утримують у Росії, а також очорнити ім’я священнослужителя.
“Мета — очорнити моє ім’я. Мовляв, подивіться, хто їздить до українців у в’язниці: злодій, який краде сам у себе, і церковник, який ходить вулицями і матюкається на людей. Зараз адміністративна справа, яка висить наді мною, не закрита. Є заява про те, що я нецензурно висловлювався на ринку, цього свідка приводили до відділку поліції, він звичайний безпритульний. Ми всі сміялися, коли він вийшов із відділку поліції і почав матюкатися”, — розповів архієпископ Климент.
Він зазначив, що не виключає подальших дій російських силовиків.
Він також додав, що: “Небезпека мого переслідування зберігається. Я не в силах передбачити, що вони придумають надалі, аби знищити мене як архієрея Кримської єпархії в Криму. Якщо ми подивимося на справи українських політв’язнів, то побачимо, що спершу у багатьох цих справах з’являється адміністративний протокол. За окремими справами, наприклад, у Андрія Захтея і Євгена Панова, навіть аналогічний тому, який мали оформити на мене — нецензурна лексика в публічному місці”.
Нагадуємо, архієпископа Клімента відпустили без складання протоколу.