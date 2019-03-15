Архивные боксы будут закупать окружные избирательные комиссии

"Поскольку тендер не проведен, ЦИК обратилось с письмом ко всем окружным избирательным комиссиям и эти коробки в количестве 2 коробки на малый и средний участок и в количестве три коробки на большой избирательный участок будут закуплены окружными избирательными комиссиями за счет тех средств, которые выделяются непосредственно окружным избирательным комиссиям на проведение выборов президента Украины. В случае, если денег не будет хватать, ОИК внесет изменения в свои сметы, ЦИК утвердит эти изменения, и в пределах тех средств, которые были отпущены на приобретение этих боксов, дофинансирует избирательные комиссии", - сообщил Радченко.

По его словам, эти боксы не предназначены для перевозки избирательных бюллетеней.

"Архивный бокс - это картонная коробка, в которую будут складываться документы участковых избирательных комиссий по подсчету голосов, после перевозки бюллетеней в окружные избирательные комиссии. Эти коробки предназначены только для того, чтобы составить такие вещи как предварительные списки избирателей, протоколы участковых избирательных комиссий, а не подсчета голосов. Документацию передадут из участковой комиссии в окружную и после того окружная передаст это в архив. Именно поэтому, много где на заседаниях окружных комиссий много где этих коробок наши ни наблюдатели, ни эксперты не видели", - добавил он.

Как сообщал УНН, ЦИК отменила торги по закупке архивных боксов.



