ЦВК відмінила торги із закупівлі архівних боксів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Центральна виборча комісія відмінила відкриті торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів. Відтак наразі не відомо, яким чином і в чому будуть доставлятися виборчі бюлетені та інша документація до окружних виборчих комісій, передає УНН.
“До 9 години 24 лютого 2019 року до тендерного комітету Комісії було подано лише дві тендерні пропозиції з неповним комплектом документів. Тому 5 березня 2019 року тендерний комітет ЦВК був змушений відхилити ці пропозиції, як такі, що не відповідають умовам тендерної документації. Таким чином, відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі", торги із закупівлі зазначених боксів було відмінено”, - йдеться у повідомленні.
Водночас у ЦВК зазначають, що за час, що залишився до дня голосування, повторні торги щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки архівних боксів провести вже неможливо. Відтак, питання, яким чином і в чому будуть доставлятися виборчі бюлетені та інша документація до ОВК, залишилось відкритим.
“Всі субʼєкти виборчого процесу, а особливо офіційні спостерігачі повинні бути готовими до того, що голови та члени ДВК будуть змушені доставляти виборчу документацію в підручних засобах, часто не призначених для цього“, - додається у повідомленні.
Центральна виборча Комісія зазначає, що чергові вибори Президента України 31 березня 2019 року стали першими, коли ЦВК доводиться застосовувати Закон України "Про публічні закупівлі". Визначені ним часові рамки не враховують швидкоплинності виборчого процесу. Так, через обмежені строки під загрозою залишаються закупівлі транспортних послуг та канцелярського приладдя окружними виборчими комісіями.
Як повідомляв УНН, ЦВК звернулась до СБУ та поліції щодо забезпечення порядку на виборах 31 березня.