ЦИК отменила торги по закупке архивных боксов

"К 9:00 24 февраля 2019 года в тендерный комитет Комиссии были представлены лишь два тендерные предложения с неполным комплектом документов. Поэтому 5 марта 2019 года тендерный комитет ЦИК был вынужден отклонить эти предложения, как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации. Таким образом, в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках", торги по закупке указанных боксов были отменены", - говорится в сообщении.

В то же время в ЦИК отмечают, что за время, оставшееся до дня голосования, повторные торги по закупке услуг по изготовлению и доставке архивных боксов провести уже невозможно. Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым.

"Все субъекты избирательного процесса, особенно официальные наблюдатели должны быть готовыми к тому, что председатели и члены УИК будут вынуждены доставлять избирательную документацию в подручных средствах, часто не предназначенных для этого", - добавляется в сообщении.

Центральная избирательная комиссия отмечает, что очередные выборы Президента Украины 31 марта 2019 года стали первыми, когда ЦИК приходится применять Закон Украины "О публичных закупках". Определенные им временные рамки не учитывают быстротечности избирательного процесса. Так, через ограниченные сроки под угрозой остаются закупки транспортных услуг и канцелярских принадлежностей окружными избирательными комиссиями.

Как сообщал УНН, ЦИК обратилась в СБУ и полиции по обеспечению порядка на выборах 31 марта.