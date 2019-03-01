ЦВК затвердила рішення деяких ОВК про роботу членів комісій на платній основі

Комісія також внесла зміни до Роз’яснення щодо складання та уточнення списків виборців для підготовки і проведення голосування з виборів президента України, затвердженого постановою ЦВК від 2 лютого 2019 року № 191, до Порядку виготовлення та передачі списків виборців для проведення повторного голосування з виборів президента України, затвердженого постановою ЦВК від 2 лютого 2019 року № 192, та до Порядку складання та уточнення списків виборців у разі одночасного проведення виборів президента України з місцевими виборами, затвердженого постановою ЦВК від 2 лютого 2019 року № 193. Також внесено зміни до постанови Комісії від 21 січня 2019 року № 86.

Нагадаємо, майже 40 тисяч громадян України скористалися правом зміни місця голосування. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук.