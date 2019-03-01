ЦИК утвердила решение некоторых ОИК о работе членов комиссий на платной основе

Комиссия также внесла изменения в Разъяснение относительно составления и уточнения списков избирателей для подготовки и проведения голосования по выборам президента Украины, утвержденного постановлением ЦИК от 2 февраля 2019 № 191, в Порядок изготовления и передачи списков избирателей для проведения повторного голосования по выборам президента Украины , утвержденного постановлением ЦИК от 2 февраля 2019 № 192, и в Порядок составления и уточнения списков избирателей в случае одновременного проведения выборов президента Украины с местными выборами, утвержденного пост новой ЦИК от 2 февраля 2019 № 193. Также внесены изменения в постановление Комиссии от 21 января 2019 № 86.

Напомним, почти 40 000 граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.