ЦИК утвердила решение некоторых ОИК о работе членов комиссий на платной основе
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Центральная избирательная комиссия утвердила решение ряда окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины относительно выполнения полномочий членов этих комиссий на платной основе на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦИК.
Комиссия также внесла изменения в Разъяснение относительно составления и уточнения списков избирателей для подготовки и проведения голосования по выборам президента Украины, утвержденного постановлением ЦИК от 2 февраля 2019 № 191, в Порядок изготовления и передачи списков избирателей для проведения повторного голосования по выборам президента Украины , утвержденного постановлением ЦИК от 2 февраля 2019 № 192, и в Порядок составления и уточнения списков избирателей в случае одновременного проведения выборов президента Украины с местными выборами, утвержденного пост новой ЦИК от 2 февраля 2019 № 193. Также внесены изменения в постановление Комиссии от 21 января 2019 № 86.
Напомним, почти 40 000 граждан Украины воспользовались правом изменения места голосования. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук.