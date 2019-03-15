Архівні бокси закуповуватимуть окружні виборчі комісії

“Оскільки тендер не проведено, ЦВК звернулось з листом до всіх окружних виборчих комісій і ці коробки у кількості 2 коробки на малу та середню дільницю і в кількості три коробки на велику виборчу дільницю будуть закуплені окружними виборчими комісіями за рахунок тих коштів, які виділяються безпосередньо окружним виборчим комісіям на проведення виборів президента України. У разі, якщо грошей не буде вистачати, ОВК внесуть зміни до своїх кошторисів, ЦВК затвердить ці зміни, і в межах тих коштів, які були відпущені на придбання цих боксів, до фінансує окружні виборчі комісії”, — повідомив Радченко.

За його словами, ці бокси не призначені для перевезення виборчих бюлетенів.

“Архівний бокс — це картонна коробка, в яку будуть складатися документи дільничних виборчих комісій після підрахунку голосів, після перевезення бюлетенів до окружних виборчих комісій. Ці коробки призначені тільки для того, аби скласти такі речі як попередні списки виборців, протоколи дільничних виборчих комісій, не підрахунку голосів. Документацію передадуть з дільничної комісії до окружної і після того окружна передасть це в архів. Саме тому, багато де на засіданнях окружних комісій багато де цих коробок наші ні спостерігачі, ні експерти не бачили”, — додав він.

Як повідомляв УНН, ЦВК відмінила торги із закупівлі архівних боксів.



