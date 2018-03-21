Архитектор врач, педагог и лесничий: в ГПУ назвали взяточников недели

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КИЕВ. 21 марта. УНН. В период с 14 по 20 марта в список взяточников среди представителей других профессий попали архитектор, врач, педагог и лесник. Об этом сегодня на своей странице в Facebook написал представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, передает УНН.

"В период с 14 по 20 марта прокуратурами различных областей во взаимодействии с другими правоохранительными органами государства было разоблачено и зафиксировано 14 фактов получения неправомерной выгоды. Среди задержанных взяточников - архитектор, лесничий, врач, чиновники местного самоуправления, миграционной, таможенной службы, полицейский, военнослужащий, педагог и представители службы эксплуатации подземных газопроводов", - написал Лысенко.

По его словам, сумма взяток в рамках расследования этих уголовных производств колебалась в пределах - от 500 грн до 10 тыс. долл.

Напомним, что ранее в Генпрокуратуре заявляли об уменьшении за неделю в 1,5 раза количества разоблаченных взяточников.

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