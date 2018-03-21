Архітектор, лікар, освітянин і лісник: у ГПУ назвали хабарників тижня
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. У період з 14 по 20 березня до списку хабарників серед представників інших професій потрапили архітектор, лікар, освітянин та лісник. Про це сьогодні на своїй сторінці у Facebook написав речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко, передає УНН.
“У період з 14 по 20 березня прокуратурами різних областей у взаємодії з іншими правоохоронними органами держави було викрито та зафіксовано 14 фактів одержання неправомірної вигоди. Серед затриманих хабарників — архітектор, лісничий, лікар, чиновники місцевого самоврядування, міграційної, митної служби, поліцейський, військовослужбовець, освітянин та представники служби експлуатації підземних газопроводів”, — написав Лисенко.
За його словами, сума хабарів у рамках розслідування цих кримінальних проваджень коливалася у межах — від 500 грн до 10 тис. дол.
Нагадаємо, що раніше у Генпрокуратурі заявляли про зменшення за тиждень у 1,5 рази кількості викритих хабарників.