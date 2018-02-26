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18:32 • 59546 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 71708 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

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10 марта, 16:40 • 74604 просмотра

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10 марта, 15:15 • 106169 просмотра

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Археологи обнаружили доказательства жизни библейского пророка Исайи

Археологи обнаружили доказательства жизни библейского пророка Исайи

Киев  •  УНН

 • 27443 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Иерусалимские археологи уверены, что обнаружили доказательства жизни библейского пророка Исайи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Science Alert.

Ученые считают, что Исаия, который предсказывал приход Мессии мог быть реальным человеком и этому есть доказательства.

Исследователи нашли старинную глиняную печать, а точнее оттиск печати, с тех пор, когда якобы жил пророк, и на печати значится его имя.

Археологи установили возраст находки - ей около 2700 лет, то есть она была изготовлена ​​в VIII веке до нашей эры. Глиняную печать обнаружили всего в нескольких метрах от того места, где ранее была обнаруженна булла царя Езекии Иудейского, у которого Исаия был советником.

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"Мы, кажется, обнаружили отображения печати, которое, возможно, принадлежало пророку Исаии", - сказал ведущий исследователь Эйлат Мазар из Еврейского университета в Иерусалиме.

Глиняная табличка сломана и составляет около сантиметр в диаметре. На глиняной табличке древнееврейском написано Еша'а (у) то есть Исаия. Вслед за этим следуют три буквы Н.Ю., которые являются первыми тремя буквами еврейского слова для обозначения пророка.

Археологи предполагают, что глиняная табличка была пломбой, которой был опломбирован сверток тканей. На обратной стороне таблички обнаружен отпечаток пальца того, кто, вероятно, опломбировывал сверток с использованием печати Исаии. Исследователи предполагают, что это мог быть и сам пророк.

Напомним, Исаия принадлежит к четырем так называемых "Больших пророков" Ветхого Завета. Согласно библейским текстам Исаия предсказал, что Христос Спаситель происходит из рода Давидова и будет рожден от Девы.

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