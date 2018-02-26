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Археологи виявили докази життя біблійного пророка Ісаї

Археологи виявили докази життя біблійного пророка Ісаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Єрусалимські археологи впевнені, що виявили докази життя біблійного пророка Ісаї. Про це УНН повідомляє з посиланням на Science Alert.

Вчені вважають, що Ісая, який пророкував прихід Месії міг бути реальною людиною і цьому є докази.

Дослідники знайшли старовинну глиняну печатку, а точніше відбиток печатки, з того часу, коли нібито жив пророк, і на печатці значиться його ім’я.

Археологи встановили вік знахідки — їй близько 2700 років, тобто її було виготовлено у VIII столітті до нашої ери. Глиняну печатку виявили всього у кількох метрах від того місця, де раніше було виявлено буллу царя Єзекії Юдейського, у якого Ісая був радником.

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“Ми, здається, виявили відображення печатки, яке, можливо, належало пророку Ісаї”, — сказав провідний дослідник Ейлат Мазар з Єврейського університету в Єрусалимі.

Глиняна табличка зламана і становить близько сантиметр в діаметрі. На глиняній табличці староєврейською написано Єша’а (у) тобто Ісая. Слідом за цим ідуть три літери Н.Ю., які є першими трьома літерами єврейського слова для позначення пророка.

Археологи припускають, що глиняна табличка була пломбою, якою був опломбований згорток тканин. На зворотному боці таблички виявлено відбиток пальця того, хто, ймовірно, опломбовував згорток з використанням печатки Ісаї. Дослідники припускають, що це міг бути і сам пророк.

Нагадаємо, Ісая належить до чотирьох так званих “Великих пророків” Старого Заповіту. Згідно з біблійними текстами Ісая пророкував, що Христос Спаситель походитиме з роду Давидового і буде народжений від Діви.

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