Археологи-добровольцы обнаружили древнеримский храм в Нидерландах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Археологи обнаружили древнеримское святилище с относительно невредимым римским храмом в центрально-восточной провинции Голдерланды, сообщило агентство культурного наследия страны, назвав находку “исключительной”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.
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Волонтеры сделали первое открытие в 2021 году в городе неподалеку от Всемирного наследия ЮНЕСКО Римский лайм, представляющий линию границы Римской империи в 2 веке нашей эры.
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“Когда-то здесь было несколько храмов. Мы нашли остатки идолов, рельефы и расписанную штукатурку”, — говорится в сообщении.
Полные обетные камни и алтари, посвященные разным богам и богиням, были выкопаны на месте, которое, как утверждает агентство, использовалось на протяжении веков во время Римской империи.
“Это очень исключительное (не только) для Нидерландов, а и в международном масштабе”, — говорится в сообщении, добавив, что хотя в Нидерландах было известно несколько римских святилищ, это был первый такой полный комплекс и храм.
Различные предметы из места раскопок будут выставлены в музее Валкхоф в Наймеген, крупнейшем городе Гелдерланда.
Напомним
Английские исследователи откопали остатки стегозавра.