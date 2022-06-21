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13:44 • 37284 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 64758 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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Археологи-добровольцы обнаружили древнеримский храм в Нидерландах

Археологи-добровольцы обнаружили древнеримский храм в Нидерландах

Киев • УНН

 • 109784 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Археологи обнаружили древнеримское святилище с относительно невредимым римским храмом в центрально-восточной провинции Голдерланды, сообщило агентство культурного наследия страны, назвав находку “исключительной”. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Волонтеры сделали первое открытие в 2021 году в городе неподалеку от Всемирного наследия ЮНЕСКО Римский лайм, представляющий линию границы Римской империи в 2 веке нашей эры.

Цитата

“Когда-то здесь было несколько храмов. Мы нашли остатки идолов, рельефы и расписанную штукатурку”, — говорится в сообщении.

Полные обетные камни и алтари, посвященные разным богам и богиням, были выкопаны на месте, которое, как утверждает агентство, использовалось на протяжении веков во время Римской империи.

“Это очень исключительное (не только) для Нидерландов, а и в международном масштабе”, — говорится в сообщении, добавив, что хотя в Нидерландах было известно несколько римских святилищ, это был первый такой полный комплекс и храм.

Различные предметы из места раскопок будут выставлены в музее Валкхоф в Наймеген, крупнейшем городе Гелдерланда.

Напомним

Английские исследователи откопали остатки стегозавра.

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