Археологи виявили давньоримський храм у Нідерландах
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Археологи виявили давньоримське святилище з відносно неушкодженим римським храмом у центрально-східній провінції Голдерланди, повідомило агентство культурної спадщини країни, назвавши знахідку “винятковою”. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Волонтери зробили перше відкриття у 2021 році в місті неподалік від Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Римський лайм, який представляє лінію кордону Римської імперії у 2 столітті нашої ери.
Цитата
“Колись тут було кілька храмів. Ми знайшли залишки ідолів, рельєфи та розписану штукатурку”, — йдеться в повідомленні.
Повні обітні камені та вівтарі, присвячені різним богам і богиням, були викопані на місці, яке, як стверджує агентство, використовувалося протягом століть під час Римської імперії.
“Це дуже виняткове (не тільки) для Нідерландів, а й у міжнародному масштабі”, — йдеться у повідомленні, додавши, що хоча в Нідерландах було відомо кілька римських святилищ, це був перший такий повний комплекс і храм.
Різні предмети з місця розкопок будуть виставлені в музеї Валкхоф у Наймегені, найбільшому місті Гелдерланда.
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