Археологи виявили давньоримський храм у Нідерландах

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Волонтери зробили перше відкриття у 2021 році в місті неподалік від Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Римський лайм, який представляє лінію кордону Римської імперії у 2 столітті нашої ери.

Цитата

“Колись тут було кілька храмів. Ми знайшли залишки ідолів, рельєфи та розписану штукатурку”, — йдеться в повідомленні.

Повні обітні камені та вівтарі, присвячені різним богам і богиням, були викопані на місці, яке, як стверджує агентство, використовувалося протягом століть під час Римської імперії.

“Це дуже виняткове (не тільки) для Нідерландів, а й у міжнародному масштабі”, — йдеться у повідомленні, додавши, що хоча в Нідерландах було відомо кілька римських святилищ, це був перший такий повний комплекс і храм.

Різні предмети з місця розкопок будуть виставлені в музеї Валкхоф у Наймегені, найбільшому місті Гелдерланда.

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