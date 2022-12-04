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Аргентинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира над Австралией

Аргентинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира над Австралией

Киев • УНН

 • 1690995 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Радостные болельщики праздновали по всей Аргентине после победы над Австралией в субботу и выхода в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

После победы над австралийцами (2-1) тысячи аргентинцев вышли на улицы с флагами и футболками, чтобы отпраздновать победу команды на главе со звездой Лионелем Месси, который в пятницу сыграет с Нидерландами в четвертьфинале.

Месси, проведший в субботу свой 1000-й матч, открыл счет против Австралии и сыграл ключевую роль в выходе Аргентины в четвертьфинал.

Аргентинские болельщики, некоторые из которых даже откладывали покупку домов, чтобы увидеть Месси на чемпионате мира, надеются, что страна в третий раз выигрывает третий чемпионат мира.

Аргентина выиграла свой первый чемпионат мира дома в 1978 году, а второй — в Мексике в 1986 году, где Диего Марадона был ключевым игроком.

Добавим

Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что ЧМ-2022, продолжающийся в Катаре, станет последним в его международной карьере.

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