Аргентинцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать победу на чемпионате мира над Австралией
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Радостные болельщики праздновали по всей Аргентине после победы над Австралией в субботу и выхода в четвертьфинал чемпионата мира 2022 года в Катаре.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
После победы над австралийцами (2-1) тысячи аргентинцев вышли на улицы с флагами и футболками, чтобы отпраздновать победу команды на главе со звездой Лионелем Месси, который в пятницу сыграет с Нидерландами в четвертьфинале.
Месси, проведший в субботу свой 1000-й матч, открыл счет против Австралии и сыграл ключевую роль в выходе Аргентины в четвертьфинал.
Аргентинские болельщики, некоторые из которых даже откладывали покупку домов, чтобы увидеть Месси на чемпионате мира, надеются, что страна в третий раз выигрывает третий чемпионат мира.
Аргентина выиграла свой первый чемпионат мира дома в 1978 году, а второй — в Мексике в 1986 году, где Диего Марадона был ключевым игроком.
Добавим
Аргентинский футболист Лионель Месси заявил, что ЧМ-2022, продолжающийся в Катаре, станет последним в его международной карьере.