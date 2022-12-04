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Аргентинці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати перемогу на чемпіонаті світу над Австралією

Аргентинці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати перемогу на чемпіонаті світу над Австралією

Київ • УНН

 • 1691001 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Радісні вболівальники святкували по всій Аргентині після перемоги над Австралією в суботу та виходу в чвертьфінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Після перемоги над австралійцями (2-1) тисячі аргентинців вийшли на вулиці з прапорами та футболками, щоб відсвяткувати перемогу команди на чолі зі зіркою Ліонелем Мессі, який в п’ятницю зіграє з Нідерландами в чвертьфіналі.

Мессі, який провів у суботу свій 1000-й матч, відкрив рахунок проти Австралії та зіграв ключову роль у виході Аргентини до чвертьфіналу.

Аргентинські вболівальники, деякі з яких навіть відкладали покупку будинків, щоб побачити Мессі на чемпіонаті світу, сподіваються, що країна втретє виграє третій чемпіонат світу.

Аргентина виграла свій перший чемпіонат світу вдома в 1978 році, а другий — у Мексиці в 1986 році, де Дієго Марадона був ключовим гравцем.

Додамо

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі заявив, що ЧС-2022, який триває в Катарі, стане останнім у його міжнародній кар’єрі.

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