Аргентинці вийшли на вулиці, щоб відсвяткувати перемогу на чемпіонаті світу над Австралією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Радісні вболівальники святкували по всій Аргентині після перемоги над Австралією в суботу та виходу в чвертьфінал чемпіонату світу 2022 року в Катарі.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Після перемоги над австралійцями (2-1) тисячі аргентинців вийшли на вулиці з прапорами та футболками, щоб відсвяткувати перемогу команди на чолі зі зіркою Ліонелем Мессі, який в п’ятницю зіграє з Нідерландами в чвертьфіналі.
Мессі, який провів у суботу свій 1000-й матч, відкрив рахунок проти Австралії та зіграв ключову роль у виході Аргентини до чвертьфіналу.
Аргентинські вболівальники, деякі з яких навіть відкладали покупку будинків, щоб побачити Мессі на чемпіонаті світу, сподіваються, що країна втретє виграє третій чемпіонат світу.
Аргентина виграла свій перший чемпіонат світу вдома в 1978 році, а другий — у Мексиці в 1986 році, де Дієго Марадона був ключовим гравцем.
Додамо
Аргентинський футболіст Ліонель Мессі заявив, що ЧС-2022, який триває в Катарі, стане останнім у його міжнародній кар’єрі.