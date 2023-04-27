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Аргентина будет платить за китайский импорт в юанях, а не в долларах

Аргентина будет платить за китайский импорт в юанях, а не в долларах

Киев • УНН

 • 366366 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Аргентина начнет платить за китайский импорт в юанях, а не в долларах, объявило правительство. Эта мера направлена на облегчение истощающихся долларовых резервов страны. Об этом информирует Reuters, пишет УНН.

Детали

В апреле страна планирует оплачивать китайский импорт на сумму около 1 млрд долларов в юанях вместо долларов, а затем около 790 млн долларов ежемесячного импорта будут выплачиваться в юанях, говорится в заявлении правительства.

Решение направлено на облегчение оттока долларов, заявил министр экономики Аргентины Серхио Масса на мероприятии после встречи с послом Китая Цзоу Сяоли, а также с компаниями из разных секторов.

Соглашение позволит Аргентине «проработать возможность» повышения темпов импорта, добавил Масса, при этом импортные заказы в юанях будут решаться в течение 90 дней, а не стандартных 180 дней.

Добавим

Это решение было принято, когда страна борется с критическим уровнем своих долларовых резервов на фоне резкого падения экспорта сельскохозяйственной продукции, вызванного исторической засухой, а также политической неопределенностью перед выборами этого года.

В ноябре прошлого года Аргентина расширила валютный своп с Китаем на 5 миллиардов долларов, стремясь укрепить международные резервы.

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