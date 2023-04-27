Аргентина платитиме за китайський імпорт у юанях, а не в доларах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Аргентина почне платити за китайський імпорт у юанях, а не в доларах, оголосив уряд. Цей захід спрямований на полегшення доларових резервів країни, що виснажуються. Про це інформує Reuters, пише УНН.
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У квітні країна планує оплачувати китайський імпорт на суму близько 1 млрд доларів у юанях замість доларів, а потім близько 790 млн доларів щомісячного імпорту виплачуватимуться у юанях, йдеться у заяві уряду.
Рішення спрямоване на полегшення відтоку доларів, заявив міністр економіки Аргентини Серхіо Масса на заході після зустрічі із послом Китаю Цзоу Сяолі, а також із компаніями з різних секторів.
Угода дозволить Аргентині «опрацювати можливість» підвищення темпів імпорту, додав Масса, при цьому імпортні замовлення в юанях будуть вирішуватись протягом 90 днів, а не стандартних 180 днів.
Додамо
Це рішення було ухвалено, коли країна бореться з критичним рівнем своїх доларових резервів на тлі різкого падіння експорту сільськогосподарської продукції, спричиненого історичною посухою, а також політичною невизначеністю перед виборами цього року.
У листопаді минулого року Аргентина розширила валютний своп із Китаєм на 5 мільярдів доларів, прагнучи зміцнити міжнародні резерви.