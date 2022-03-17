Арестович: враг не отводит войска, но количество его операционных направлений уменьшилось вдвое

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Российские оккупационные силы не отводят войска с Украины, но из шести операционных направлений у них осталось лишь три. Об этом на пресс-конференции рассказал советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, пишет УНН.

 

“Что касается отвода российских войск - они не отводят, но у них было шесть операционных направлений, а сейчас только три, и это показывает что они истощают свои силы. Из десяти российских армий как оперативно-тактических соединений здесь только восемь - в россии остались лишь две”, - заявил Арестович.

По его словам, неприкосновенной осталась только одна армия. Даже со второй, оставшейся на территории рф, уже перебрасывают войска.

“Тем не менее, они всего применили в комплекте 97 батальонно-тактических групп, более 130 тысяч человек боевого состава, тыловые еще и т.д. В целом по группировке почти 200 тысяч”, - сообщил советник главы ОП.

Из них 15 уничтожено полностью, 18 небоеспособные, 60 оперируют, но связаны боями, и примерно 10 – резерв, которые россияне опрокидывают на направления, которые кажутся им более перспективными, добавил Арестович.

Добавим

По данным Генерального штаба ВС, общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 14 000 человек.

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