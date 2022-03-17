Арестович: ворог не відводить війська, але кількість його операційних напрямків зменшилася вдвічі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Російські окупаційні сили не відводять війська з України, але з шести операційних напрямків у них залишилось лише три. Про це на пресконференції розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“Що стосується відведення російських військ – вони не відводять, але у них було шість операційних напрямків, а зараз лише три, і це показує що вони виснажують свої сили. З десяти російських армій як оперативно-тактичних з’єднань тут лише вісім – в росії залишились лише дві”, - заявив Арестович.
За його словами, недоторканою залишилася лише одна армія. Навіть з другої, яка залишилась на території рф, вже перекидають війська.
“Менш із тим, вони всього застосували в комплекті 97 батальонно-тактичних груп, понад 130 тисяч осіб бойового складу, тилові ще і т.д. Загалом по угрупуванням майже 200 тисяч”, - повідомив радник глави ОП.
З них 15 знищено повністю, 18 небоєздатні, 60 оперують, але зв’язані боями, і приблизно 10 – резерв, які росіяни перекидають на напрямки, які здаються їм більш перспективними, додав Арестович.
Додамо
За даними Генерального штабу ЗС, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 14 000 осіб.