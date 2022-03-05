Арестович: противник не совершает активных действий, пока ВСУ улучшают свои позиции
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. С утра субботы, 5 марта, российские оккупанты не совершали активных действий, в то время как Вооруженные силы Украины улучшали свои позиции и наносили отдельные контрудары. Об этом заявил на брифинге советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович, пишет УНН.
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“Активных действий противник утром не совершает. Он делает отдельные тактические движения, призванные улучшить его позицию и обеспечить снабжение. Вооруженные силы Украины контролируют эту ситуацию, улучшают собственные позиции, наносят отдельные контрудары, авиационное, артиллерийское поражение противника”, - сообщил Арестович.
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Так, с его слов, утром в районе Херсона наши вооруженные силы нанесли мощный удар по врагу, сейчас его потери выясняются.
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По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери РФ с начала вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют свыше 10 тысяч человек.