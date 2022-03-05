Арестович: противник не вчиняє активних дій, поки ЗСУ покращують власні позиції
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. З ранку суботи, 5 березня, російські окупанти не вчиняли активних дій, в той час як Збройні сили України покращували власні позиції та наносили окремі контрудари. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.
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“Активних дій противник зранку не вчиняє. Він робить окремі тактичні рухи, покликані покращити його позицію і забезпечити постачання. Збройні сили України контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари, авіаційне, артилерійське ураження противника”, - повідомив Арестович.
Деталі
Так, з його слів, зранку в районі Херсону наші збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, зараз його втрати з’ясовуються.
Доповнення
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.