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Арестович: противник не вчиняє активних дій, поки ЗСУ покращують власні позиції

Арестович: противник не вчиняє активних дій, поки ЗСУ покращують власні позиції

Київ • УНН

 • 156317 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. З ранку суботи, 5 березня, російські окупанти не вчиняли активних дій, в той час як Збройні сили України покращували власні позиції та наносили окремі контрудари. Про це заявив на брифінгу радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович, пише УНН.

Цитата

“Активних дій противник зранку не вчиняє. Він робить окремі тактичні рухи, покликані покращити його позицію і забезпечити постачання. Збройні сили України контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції, наносять окремі контрудари, авіаційне, артилерійське ураження противника”, - повідомив Арестович.

Деталі

Так, з його слів, зранку в районі Херсону наші збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, зараз його втрати з’ясовуються.

Доповнення

За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати РФ з початку вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять понад 10 тисяч осіб.

Українські Національні Новини

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