Арестович о ситуации на границе с Беларусью: провокация сорвана, на этот раз

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КИЕВ, 11 марта. УНН. Провокация Российской Федерации ради втягивания Беларуси в войну с Украиной была сорвана. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Алексей Арестович в эфире одного из телеканалов, пишет УНН.

Цитата

"Сейчас человек, который называет себя президентом Беларуси, Александр Лукашенко находится с визитом в Москве у Путина. В это время Путин не нашел ничего лучше, как нанести удар самолета российскими ВКС по территории Украины, затем они сделали петлю, развернулись и ударили непосредственно по территории Беларуси. Это сознательная провокация, якобы у нас там стрельба - мы по белорусам, белорусы по нам, и обеим сторонам заявили, что начались боевые действия", - сказал Арестович.

По его словам, в то же время эта провокация была своевременно разоблачена - было соответствующее заявление СБУ, министра обороны Украины.

"Это была провокация и попытка втянуть Беларусь. Мы обращаемся к белорусам и уверяем, что мы уничтожили здесь за 15 суток более 12 тысяч военных. Белорусам эта война точно не нужна, и эта судьба точно не нужна. Поэтому, все раскрыто, и даже Соловьев сейчас в своем Telegram-канале сообщил, что не было никакой провокации, никто никуда не стрелял. То есть, провокация сорвана, на этот раз", - добавил советник главы ОП.

Контекст

Группа из двух российских оккупационных самолетов нанесли удар по территории Беларуси, находясь в воздушном пространстве Украины в 14:40.

Министр обороны Украины Алексей Резников перед тем сообщал, что российская авиация готовится нанести удар по ряду населенных пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся вблизи украинско-белорусской границы. Цель провокации - вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины.

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