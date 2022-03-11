Арестович про ситуацію на кордоні з Білоруссю: провокація зірвана, на цей раз
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Провокація Російської Федерації задля втягнення Білорусі у війну з Україною була зірвана. Про це заявив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.
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"Зараз людина, яка називає себе президентом Білорусі, Олександр Лукашенко знаходиться з візитом у Москві у Путіна. У цей час Путін не знайшов нічого кращого, як нанести удар літака російськими ВКС по території України, потім вони зробили петлю, розвернулись і вдарили безпосередньо по території Білорусі. Це свідома провокація, нібито у нас там стрілянина – ми по білорусам, білоруси по нам, і обом сторонам заявили, що почались бойові дії", - сказав Арестович.
З його слів, водночас ця провокація була своєчасно викрита - була відповідна заява СБУ, міністра оборони України.
"Це була провокація і намагання втягнути Білорусь. Ми звертаємось до білорусів і запевняємо, що ми знищили тут за 15 діб понад 12 тисяч військових. Білорусам ця війна точно не потрібна, і ця доля точно не потрібна. Тому, все викрито, і навіть Соловйов зараз у своєму Telegram-каналі повідомив, що не було ніякої провокації, ніхто нікуди не стріляв. Тобто, провокація зірвана, на цей раз", - додав радник глави ОП.
Контекст
Група з двох російських окупаційних літаків завдали удару по території Білорусі, перебуваючи в повітряному просторі України о 14:40.
Міністр оборони України Олексій Резніков перед тим повідомляв, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів на території Республіки Білорусь, що знаходяться поблизу українсько-білоруського кордону. Мета провокації – змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.