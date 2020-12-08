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Арестович подвел итоги после саммита в Париже

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Договоренности, достигнутые год назад в Париже лидерами "нормандской четверки", выполнены наполовину. Однако, после последних заявлений российского президента Владимира Путина, можно говорить об отсутствии в настоящее время необходимости в альтернативных процессах урегулирования на Донбассе. Об этом сказал в комментарии УНН представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"План, в который никто не верил, эти парижские договоренности, сработали. Они сработали примерно 50 на 50. Но это беспрецедентный случай во время международных вооруженных конфликтов такого рода. И даже многие страны, которые уже имели дело с такими вещами, говорят нам, что они наблюдают достаточно беспрецедентные вещи", - сказал Арестович.

По его словам, одним из достижений является и сам факт "реабилитации" нормандского формата после прихода в Украину новой власти.

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"Самым большим достижением является, с моей точки зрения, возвращение пленных и то, что погибает в десять раз меньше наших военных, четыре месяца относительной, но тишины", - отметил собеседник УНН.

Так, отмечает собеседник, за период "тишины" на Донбассе погибли в 10 раз меньше бойцов, чем за такой же период прошлого года, и в 5,5 раза уменьшилось количество обстрелов.

Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин - это "главный поставщик хаоса на международной арене", но он известен тем, что в последний момент "спасает" ситуацию.

"Этот сигнал, он дал во время разговора с Меркель, согласно заявлению ТАСС - это и есть основание для того, что мы можем говорить, что год с момента парижских договоренностей мы встречаем с сдержанным оптимизмом. А дальше, посмотрим, что будет на практике. Посмотрим, будут ли политические советники советоваться между собой", - утверждает представитель украинского делеации.

Стоит заметить, во время разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель, Путиным, в частности, было "подтверждено намерение продолжить совместную работу в нормандском формате, в том числе по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины".

"Третье, то Путин сказал, что он поддерживает работу политических советников. Посмотрим, что будет во время заседания подкомитетов и общего заседания ТКГ (16 декабря), последнего в этом году. Там будут также делать итоги работы и за год, и за год после парижских договоренностей", - отметил Арестович.

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже в Елисейском дворце состоялся саммит глав государств и правительств стран "нормандской четверки" - Франции, Германии, России и Украины. По итогам встречи стороны согласовали ряд договоренностей, среди которых - определить новые КПВВ, провести обмен удерживаемых лиц, ввести прекращение огня и тому подобное.

Украинские Национальные Новости

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