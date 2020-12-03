Україна в ТКГ вказала Росії на можливості "нормандського" саміту до кінця року

“Від спроб лавіювання у відповідь на сильні та міжнародно визнані кроки України щодо реалізації всього комплексу домовленностей у Нормандському форматі, керівництво РФ перейшло до відвертого шантажу міжнародної спільноти та, насамперед, Франції та ФРН, намагаючись дискредитувати їх роль як активних та послідовних учасників Нормандського формату. Україні вдалося примножити та зміцнити на свою підтримку широку міжнародну коаліцію, а РФ натомість перейшла до діалогу зі своїми проксі-силами”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українська делегація розцінює ці спроби РФ як передостанній крок у бік повного нехтування міжнародним правовим полем та переходу до стану повної ізоляції з боку міжнародної спільноти.

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"Ми нагадуємо, що проведення до кінця поточного року нової зустрічі на вищому рівні у Нормандському форматі, яка б підбила підсумки спроб виконати домовленості, досягнуті за результатами Паризького саміту у грудні 2019 року, та на якій було б обговорено плани щодо подальшого їх виконання, залишається єдиною можливістю для РФ запобігти міжнародній ізоляції та виконати домовленості, щодо яких вона взяла на себе відповідальність на вищому рівні", - сказано у заяві.

“Наші висновки:

а) РФ намагається замінити процес врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі (з її участю) в Нормандському форматі якоюсь “...дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік "ДНР“ та "ЛНР”;

б) РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути “...визначена воля народу Донбасу”; на додаток — кваліфікувати цей процес як “...істинне виконання Мінських домовленностей”, - зазначено в повідомленні.

В українській делегації в ТКГ повідомили, що "результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ так званих “ЛНР” та “ДНР” (заборонені в Україні терористичні організації) як “незалежних республік” або загроза такого визнання".

Це означає, що тиск на вище воєнно-політичне керівництво України, який керівництво РФ намагалося здійснювати протягом року після Паризьких домовленностей, не вдався, додали у делегації.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні Ради безпеки ООН.

Після цього українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих “Л/ДНР” на засіданні РБ ООН, означає, що особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання і можливий зрив торішніх домовленостей у Парижі на вищому рівні у “нормандському форматі”.