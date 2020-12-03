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Украина в ТКГ указала России на возможности "нормандского" саммита до конца года

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КИЕВ. 3 декабря. УНН. После вчерашнего заседания Совета безопасности ООН Украине удалось привлечь в свою поддержку большое количество стран, а Россия взамен перешла к диалогу с представителями "ЛНР" и "ДНР". Проведение до конца текущего года нового саммита в Нормандской формате остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить взятые на себя договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне. Соответствующее заявление появилось на официальной странице украинской делегации в ТКГ в Facebook, передает УНН.

"От попыток лавирования в ответ на сильные и международно признанные шаги Украины по реализации всего комплекса договоренностей в Нормандской формате, руководство РФ перешло к откровенному шантажу международного сообщества и, прежде всего, Франции и ФРГ, пытаясь дискредитировать их роль как активных и последовательных участников Нормандского формата. Украине удалось приумножить и укрепить в свою поддержку широкую международную коалицию, а РФ взамен перешла к диалогу со своими прокси-силами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинская делегация расценивает эти попытки РФ как предпоследний шаг в сторону полного пренебрежения международным правовым полем и перехода в состояние полной изоляции со стороны международного сообщества.

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"Мы напоминаем, что проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в нормандской формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабре 2019 года, и на которой были бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, остается единственной возможностью для РФ предотвратить международную изоляцию и выполнить договоренности, по которым она взяла на себя ответственность на высшем уровне", - сказано в заявлении.

"Наши выводы:
а) РФ пытается заменить процесс урегулирования международного вооруженного конфликта на Донбассе (с ее участием) в Нормандской формате некой "... дискуссией между здоровыми силами в Украине и представителями республик "ДНР" и "ЛНР";
б) РФ пытается легитимизировать свои марионеточные образования путем привлечения их на высшие международные площадки, в частности ООН, и путем возможного проведения псевдо-референдума, в ходе которого должна быть "... определена воля народа Донбасса"; в дополнение - квалифицировать этот процесс как "... истинное выполнения Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

В украинской делегации в ТКГ сообщили, что "результатом реализации этого замысла может стать одностороннее признание РФ так называемых "ЛНР" и "ДНР" (запрещенные в Украине террористические организации) как "независимых республик" или угроза такого признания".

Это означает, что давление на высшее военно-политическое руководство Украины, которое руководство РФ пыталось проводить в течение года после Парижских договоренностей, не удался, добавили в делегации.

Напомним, вчера, 2 декабря, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вместе с партнерами сорвала попытку легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании Совета безопасности ООН.

После этого украинская делегация в Трехсторонний контактной группе заявила, что попытка легитимизировать представителей ОРДЛО путем выступления представителей так называемых "Л/ДНР" на заседании СБ ООН означает, что лица, отвечающие в РФ за внешнюю политику, понимают степень своей ответственности за только частичное исполнение и возможный срыв прошлогодних договоренностей в Париже на высшем уровне в "нормандском формате".

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