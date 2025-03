У ТКГ знайшли "сенсаційну" деталь у вчорашній "спробі" Росії легітимізувати представників ОРДЛО

"Вчорашній "захід", який влаштували представники РФ, намагаючись використати Раду Безпеки ООН задля легітимізації представників заборонених в Україні терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР", виявився подією, яка викликає серйозну стурбованість станом російської дипломатії", - йдеться у повідомленні.

У ТКГ повідомили, що “декілька яскравих ознак дозволяють зробити певні висновки щодо задуму цієї події”:

"1. Подія звелася до того, що між собою дискутували представники російських маріонеткових організацій та український політтехнолог Михайло Погребинський, який за задумом, схоже, мав представляти собою "...українську сторону у діалозі з Донбасом", а представник РФ в ООН Василь Небензя намагався зіграти роль "...модератора дискусії".

2. Прозвучала пропозиція провести на окупованій РФ частині ОРДЛОУ "...референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог".

3. Василь Небензя стверджував, що "нормандський саміт" (Україна, РФ, Франція, ФРН) не повинен заміняти "...мінський формат". Що він мав на увазі під "мінським форматом" - залишилося загадкою, але це не завадило представнику РФ зробити акцент на тому, що "...нормандських зустрічей, можливо, більше не буде".

4. І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне - Василь Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною", - зазначили в українській делегації у ТКГ.

Нагадаємо, вчора, 2 грудня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна разом із партнерами зірвала спробу легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН.

Після цього, Українська делегація у Тристоронній контактній групі заявила, що спроба легітимізувати представників ОРДЛО шляхом виступу представників так званих "Л/ДНР" на засіданні Ради Безпеки ООН, означає, що особи, які відповідають у РФ за зовнішню політику, розуміють ступінь своєї відповідальності за лише часткове виконання, і можливий зрив минулорічних домовленостей у Парижі на вищому рівні у "нормандському форматі".