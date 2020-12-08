Арестович підбив підсумки року після саміту в Парижі

“План, в який ніхто не вірив, ці паризькі домовленості, спрацювали. Вони спрацювали приблизно 50 на 50. Але це безпрецедентний випадок під час міжнародних збройних конфліктів такого роду. І навіть багато країн, які вже мали справу з такими речами, кажуть нам що вони спостерігають достатньо безпрецедентні речі”, — сказав Арестович.

З його слів, одним з досягнень є і сам факт “реабілітації” нормандського формату після приходу в Україні нової влади.

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“Найбільшим досягненням є, з моєї точки зору, повернення полонених і те, що гине у десять разів менше наших військових, чотири місяці відносної, але тиші”, — зазначив співрозмовник УНН.

Так, зауважує співрозмовник, за період “тиші” на Донбасі загинуло у 10 разів менше бійців, ніж за такий самий період минулого року, та у 5,5 разів зменшилась кількість обстрілів.

Також він зазначив, що президент РФ Володимир Путін — це “головний постачальник хаосу на міжнародній арені”, але він відомий тим, що в останній момент “рятує” ситуацію.

“Цей сигнал, який він дав під час розмови з Меркель, згідно заяви ТАСС — це і є підстава для того, що ми можемо казати, що рік з часу паризьких домовленостей ми зустрічаємо зі стриманним оптимізмом. А далі, подивимось, що буде практично. Подивимось, чи будуть політичні радники радитись між собою”, — стверджує речник української делеації.

Варто зауважити, під час розмови з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, Путіним, зокрема, було “підтверджено намір продовжити спільну роботу в нормандському форматі, в тому числі, по лінії політрадників лідерів Росії, ФРН, Франції та України”.

“Третє, те що Путін сказав, що він підтримує роботу політичних радників. Подивимось, що буде під час засідання підкомітетів і загального засідання ТКГ (16 грудня), останнього в цьому році. Там будуть також робити підсумки роботи і за рік, і за рік з паризьких домовленостей”, - зазначив Арестович.

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року у Парижі в Єлисейському палаці відбувся саміт глав держав та урядів країн “нормандської четвірки” — Франції, Німеччини, Росії та України. За підсумками зустрічі сторони погодили низку домовленостей, серед яких — визначити нові КПВВ, провести обмін утримуваних осіб, запровадити припинення вогню тощо.