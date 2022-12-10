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Арестович: падает Мелитополь – обрушивается вся оборона до Херсона

Арестович: падает Мелитополь – обрушивается вся оборона до Херсона

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Советник Офиса Президента Алексей Арестович в разговоре с российским оппозиционером, адвокатом, журналистом Марком Фейгиным заявил, когда ВСУ деоккупируют Мелитополь, то рухнет вся оборона оккупантов до Херсона.

Об этом пишет УНН со ссылкой на трансляцию Арестовича.

Детали

В разговоре Арестович подчеркнул, что в последние дни во временно оккупированном Мелитополе часто взрываются склады с боеприпасами оккупантов. И после освобождения города ВСУ смогут выйти прямо на границу с оккупированным Крымом.

Цитата

“Напоминаю, Мелитополь — ключ к всей обороны юга, крупнейший промышленный, транспортный и другой узел. Через него осуществляется вся железнодорожная, автомобильная логистика на юге, связывающая русские силы на левом берегу Херсонской области и вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя. Все это висит полностью на Мелитополе. Если падает Мелитополь — обрушивается вся оборона (оккупантов — ред.) до Херсона, украинские вооруженные силы выпрыгивают прямо на границу с Крымом на перешейке”, — объяснил Арестович.

Напомним

В Мелитополе сегодня горячо. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров и добавил, что во всех районах города слышны взрывы.

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