Арестович: падает Мелитополь – обрушивается вся оборона до Херсона

Детали

В разговоре Арестович подчеркнул, что в последние дни во временно оккупированном Мелитополе часто взрываются склады с боеприпасами оккупантов. И после освобождения города ВСУ смогут выйти прямо на границу с оккупированным Крымом.

Цитата

“Напоминаю, Мелитополь — ключ к всей обороны юга, крупнейший промышленный, транспортный и другой узел. Через него осуществляется вся железнодорожная, автомобильная логистика на юге, связывающая русские силы на левом берегу Херсонской области и вплоть до границы с Россией в районе Мариуполя. Все это висит полностью на Мелитополе. Если падает Мелитополь — обрушивается вся оборона (оккупантов — ред.) до Херсона, украинские вооруженные силы выпрыгивают прямо на границу с Крымом на перешейке”, — объяснил Арестович.

Напомним

В Мелитополе сегодня горячо. Об этом сообщил городской голова Иван Федоров и добавил, что во всех районах города слышны взрывы.