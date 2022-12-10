Арестович: падає Мелітополь – обвалюється вся оборона до Херсона

Деталі

У розмові Арестович наголосив, що останніми днями у тимчасово окупованому Мелітополі часто здетоновують склади з боєприпасами окупантів. І після звільнення міста ЗСУ зможуть вийти просто на межу з окупованим Кримом.

Цитата

“Нагадую, Мелітополь — ключ до всієї оборони півдня, найбільший промисловий, транспортний та інший вузол. Через нього здійснюється вся залізнична, автомобільна логістика на півдні, що зв’язує російські сили на лівому березі Херсонщини і аж до кордону з Росією в районі Маріуполя. Все це висить повністю на Мелітополі. Якщо падає Мелітополь — обвалюється вся оборона (окупантів — ред.) до Херсона, українські збройні сили вистрибують прямо на межу з Кримом на перешийку”, — пояснив Арестович.

Нагадаємо

У Мелітополі сьогодні гаряче. Про це повідомив міський голова Іван Федоров і додав, що у всіх районах міста чути вибухи.