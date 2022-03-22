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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Арестович к украинцам: мы не варвары, мы ведем борьбу с варварами

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил о текущей ситуации на 27 день вооруженного противостояния стране-окупанту и снова призвал украинцев не дегуманизировать противника, пишет УНН.

Цитата

“В течение суток существенных изменений в состоянии, положении и характере действий противника не зафиксировано. Украинские вооруженные силы ведут оборонительную операцию и кое-где котратакуют противника, нанося ему неискренние удары ракетными войсками, артиллерией, авиацией и наземными силами”, - сказал Арестович.

Он также обратился к украинцам с просьбой: не надо дегуманизировать врага.

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“Призывы к издевательствам над пленными, ударам или уничтожению гражданского населения российской федерации и стран, которые ее поддерживают, в частности Беларуси - недопустимы.

Мы остаемся европейской армией, европейской страной и мы с вами не варвары. Мы - цивилизация, ведущая борьбу с варварами. Остаемся цивилизованными", - добавил советник главы ОП.

Добавим

По данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери рф вследствие вторжения в Украину в личном составе ориентировочно составляют 15 300 человек.

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