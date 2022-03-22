Арестович до українців: ми не варвари, ми ведемо боротьбу з варварами
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович повідомив про поточну ситуацію на 27 день збройного протистояння країні-окупанту і знову закликав українців не дегуманізувати противника, пише УНН.
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“Протягом доби суттєвих змін у стані, положенні та характері дій противника не відмічено. Українські збройні сили ведуть оборонну операцію і подекуди котратакують противника, завдаючи йому нещівних ударів ракетними військами, артилерією, авіацією та наземними силами”, - сказав Арестович.
Він також звернувся до українців з проханням: не треба дегуманізувати ворога.
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“Заклики до знущань над полоненими, ударів або знищення цивільного населення російської федерації та країн, які її підтримують, зокрема Білорусі – неприпустимі.
Ми залишаємось європейською армією, європейською країною і ми з вами не варвари. Ми – цивілізація, яка веде боротьбу з варварами. Залишаймося цивілізованими”, - додав радник глави ОП.
Додамо
За даними Генерального штабу ЗСУ, загальні бойові втрати рф внаслідок вторгнення в Україну в особовому складі орієнтовно становлять 15 300 осіб.