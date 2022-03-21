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Це порушує міжнародне законодавство: в ОП закликали утриматися від дегуманізації противника

Це порушує міжнародне законодавство: в ОП закликали утриматися від дегуманізації противника

Київ • УНН

 • 278608 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав українців не дегуманізувати противника та утриматися від закликів знущатися з полонених або мстити дітям військових, що суперечить Женевській конвенції. Про це він заявив у своєму відеозверненні, інформує УНН.

Цитата

“Друзі, давайте я вам ще раз нагадаю: у нас уже другий офіційно відомий зрив гостя на телебаченні щодо того, що буде дегуманізація противника. То ми вбиватимемо російських дітей, то ми каструватимемо полонених. І хоча вони потім вибачаються, і кажуть, що це були емоції через загибель їхніх конкретних друзів і таке інше. Це все дуже сильно б'є на наш імідж, на європейську сутність нашої армії та нашої країни. Які б звірства не чинив противник, яким би не було сильним бажання помститися, ми не маємо зриватися за межі Женевської конвенції, яка дає змогу знищувати противника на полі бою, але не дозволяє знущатися з полонених, і тим більше, не дозволяє робити якісь заклики для помсти. Полонені недоторканні. Їх треба захищати більше, ніж своїх солдатів. (...) Давайте залишатись армією європейської країни”, - заявив Арестович.

Деталі

Він нагадав, що такі заклики є кримінальними і прямо порушують міжнародне законодавство.

Додамо

Полонених російських військових залучать до відновлення економічного потенціалу України або, можливо, вони підуть на обмін.

Перший заступник голови МВС Євген Єнін зазначив, що Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України.

Також Єнін сказав, що Україна зобов'язується утримувати полонених відповідно до ратифікованих Києвом норм міжнародного права.

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