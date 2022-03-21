Это нарушает международное законодательство: в ОП призвали воздержаться от дегуманизации противника

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович призвал украинцев не дегуманизировать противника и воздержаться от призывов издеваться над пленными или мстить детям военных, что противоречит Женевской конвенции. Об этом он заявил в своем видеообращении, информирует УНН.

Цитата

“Друзья, давайте я вам еще раз напомню: у нас уже второй официально известный срыв гостя на телевидении относительно того, что будет дегуманизация противника. То мы будем убивать российских детей, то мы будем кастрировать пленных. И хотя они потом извиняются, и говорят, что это были эмоции из-за гибели их конкретных друзей, и так далее. Это все крайне сильно бьет по нашему имиджу, по европейской сущности нашей армии и нашей страны. Какие бы зверства не совершал противник, каким бы не было сильным желание отомстить, мы не должны срываться за пределы Женевской конвенции, которая разрешает уничтожать противника на поле боя, но не разрешает издеваться над пленными, и тем более, не разрешает делать какие-то призывы для мести. Пленные неприкосновенные. Их надо защищать больше, чем своих солдат. (...) Давайте оставаться армией европейской страны”, - заявил Арестович.

Детали

Он напомнил, что такие призывы являются уголовными и прямо нарушают международное законодательство.

Добавим

Пленных российских военных привлекут к восстановлению экономического потенциала Украины или, возможно, они пойдут на обмен.

Первый заместитель главы МВД Евгений Енин отметил, что Украина действует четко в соответствии с международными нормами гуманитарного права, в частности Женевской конвенцией, которая является неотъемлемой частью национального законодательства Украины.

Также Енин сказал, что Украина обязуется удерживать пленных в соответствии с ратифицированными Киевом нормами международного права.

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