Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен
Киев • УНН
Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.
Суд арестовал имущество на почти полмиллиарда гривен бывшего народного депутата олега царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Арестованы квартира Царева в центральной части Днепра, земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает царев.
Общая стоимость арестованной недвижимости "экс-регионала" составляет почти полмиллиарда гривен
Как сообщается, это позволит предотвратить перерегистрацию недвижимости на подставных лиц для избежания дальнейшей конфискации имущества.
После захвата украинского полуострова царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф. Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов"
Кроме того, царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки рф, которая дислоцируется в Крыму.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Поскольку Царев скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины, отметили в СБУ.
Напомним
Экс-нардепу было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационистской деятельности и государственной измене.
В ноябре прошлого года царёву сообщили об ещё одном подозрении - в финансировании росгвардии.
Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен
Суд наложил арест на имущество бывшего народного депутата-беглеца олега царева на сумму почти полмиллиарда гривен за финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.
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