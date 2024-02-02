Арестована недвижимость беглого экс-нардепа царева на почти полмиллиарда гривен

Суд арестовал имущество на почти полмиллиарда гривен бывшего народного депутата олега царева, который причастен к финансированию вооруженной агрессии рф. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Арестованы квартира Царева в центральной части Днепра, земельный участок в Киевской области, а также два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму. В частности, речь идет о санатории "Кирова" и музее "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает царев.

Общая стоимость арестованной недвижимости "экс-регионала" составляет почти полмиллиарда гривен - указали в СБУ.

Как сообщается, это позволит предотвратить перерегистрацию недвижимости на подставных лиц для избежания дальнейшей конфискации имущества.

После захвата украинского полуострова царев переоформил свой крымский санаторий в соответствии с законодательством рф. Таким образом он регулярно платит деньги с рекреационного бизнеса в бюджет страны-агрессора в виде "налогов" - отметили в СБУ.

Кроме того, царев заключил договор с подразделением росгвардии на монтаж и обслуживание технических средств охраны двух крымских объектов экс-нардепа. Деньги за такие услуги бывший "регионал" платит непосредственно на банковские счета оккупационной группировки рф, которая дислоцируется в Крыму.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности дополнительно сообщили цареву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).

Ранее СБУ квалифицировала преступные действия фигуранта по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Поскольку Царев скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для привлечения его к ответственности за преступления против Украины, отметили в СБУ.

Напомним

Экс-нардепу было сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, коллаборационистской деятельности и государственной измене.

В ноябре прошлого года царёву сообщили об ещё одном подозрении - в финансировании росгвардии.