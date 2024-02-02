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Арештована нерухомість екснардепа-втікача царьова на майже пів мільярда гривень

Арештована нерухомість екснардепа-втікача царьова на майже пів мільярда гривень

Київ • УНН

 • 21015 перегляди

Суд наклав арешт на майно колишнього народного депутата-втікача олега царьова на суму майже півмільярда гривень за фінансування збройної агресії росії проти України.

Суд арештував майно на майже пів мільярда гривень колишнього народного депутата олега царьова, який причетний до фінансування збройної агресії рф. Про це повідомляє пресслужба СБУ, пише УНН

Деталі 

Арештовані квартира царьова у центральній частині Дніпра, земельна ділянку на Київщині, а також два майнові комплекси у тимчасово окупованому Криму. Зокрема, йдеться про санаторій "Кірова" та музей "Садиба княгині Барятинської", де наразі проживає царьов.

Загальна вартість арештованої нерухомості "ексрегіонала" становить майже пів мільярда гривень

- вказали в СБУ.

Як повідомляється, це дозволить запобігти перереєстрації нерухомості на підставних осіб для уникнення подальшої конфіскації майна.

Після захоплення українського півострова царьов переоформив свій кримський санаторій відповідно до законодавства рф. Таким чином він регулярно сплачує гроші з рекреаційного бізнесу до бюджету країни-агресора у вигляді "податків"

- наголосили в СБУ.

Крім того, царьов уклав договір з підрозділом росгвардії на монтаж та обслуговування технічних засобів охорони двох кримських об’єктів екснардепа. Гроші за такі послуги колишній "регіонал" сплачує безпосередньо на банківські рахунки окупаційного угруповання рф, яке дислокується в Криму. 

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки додатково повідомили Царьову про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України).

Раніше СБУ кваліфікувала злочинні дії фігуранта за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Оскільки царьов переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України, наголосили в СБУ.

Нагадаємо 

Екснардепу було повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, колабораційній діяльності та державній зраді. 

У листопаді минулого року царьову повідомили про ще одну підозру - у фінансуванні росгвардії. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
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