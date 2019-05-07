Арбитражного управляющего уличили в миллионной взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. В Хмельницкой области уличили в вымогательстве взятки арбитражного управляющего. Он требовал один миллион гривен от руководителя частной структуры. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник, привлекая к сделке директора подконтрольного обанкротившегося агропредприятия, требовал один миллион гривен от руководителя частной структуры. В такую сумму злоумышленники оценили новое заключение с коммерсантом ранее разорванных арбитражным управляющим договоров с предприятием-банкротом и несоздание препятствий при ведении им сельскохозяйственной деятельности", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, правоохранители задержали злоумышленников в рабочем кабинете арбитражного управляющего при получении первой части неправомерной выгоды в сумме полмиллиона гривен.
"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным подозрения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается", - отмечается в сообщении.
Напомним, командиру сводной роты сводного отряда одной из бригад Генштаба Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Донецкой области, уличенному на взятке, сообщили о подозрении.