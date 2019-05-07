Арбітражного керуючого викрили на мільйонному хабарі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. На Хмельниччині викрили на вимаганні хабара арбітражного керуючого. Він вимагав один мільйон гривень від керівника приватної структури. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували, що посадовець, залучивши до оборудки директора підконтрольного збанкрутілого агропідприємства, вимагав один мільйон гривень від керівника приватної структури. У таку суму зловмисники оцінили нове укладання з комерсантом раніше розірваних арбітражним керуючим договорів з підприємством-банкрутом та нестворення перешкод під час ведення ним сільськогосподарської діяльності",- йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, правоохоронці затримали зловмисників у робочому кабінеті арбітражного керуючого під час отримання першої частини неправомірної вигоди у сумі півмільйона гривень.
"Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим підозри в скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368-4 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство", - зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, командиру зведеної роти зведеного загону однієї з бригад Генштабу Збройних сил України, дислокованих у Донецькій області, викритого на хабарі, повідомили про підозру.