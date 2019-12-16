Арахамия рассказал, сколько составляет годовой денежный оборот игорного бизнеса в Украине

"Учитывая то, что там где-то крутится 2,5-3 миллиардов долларов в год, то вы можете представить, какое есть сопротивление этого рынка чтобы его легализовать. 2,5-3 млрд долларов в год, это обращение этого рынка, а налоги платятся в общем где-то на 10 миллионов долларов в год", - сказал Арахамия.

Напомним, государственный бюджет дополнительно получит 30 миллиардов гривен при условии легализации игорного бизнеса.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада зарегистрировала законопроект о легализации игорного бизнеса.