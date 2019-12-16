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Арахамія розповів, скільки складає річний грошовий обіг грального бізнесу в Україні

Київ • УНН

 • 9514 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Грошовий обіг грального бізнесу в Україні складає 2,5-3 мільярдів доларів на рік. Про це повідомив в кулуарах Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент УНН.

"Враховуючи те, що там десь крутиться 2,5-3 мільярдів доларів на рік, то ви можете уявити, який є супротив цього ринку щоб його легалізувати. 2,5-3 млрд доларів на рік, це обіг цього ринку, а податки сплачуються загалом десь на 10 мільйонів доларів на рік", - сказав Арахамія.

Нагадаємо, державний бюджет додатково отримає 30 мільярдів гривень за умови легалізації грального бізнесу.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада зареєструвала законопроект про легалізацію грального бізнесу.

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