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Стало відомо, скільки бюджет України може отримати від легалізації грального бізнесу

Стало відомо, скільки бюджет України може отримати від легалізації грального бізнесу

Київ • УНН

 • 16121 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. Державний бюджет додатково отримає 30 мільярдів гривень за умови легалізації грального бізнесу. Про це повідомив голова Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха, передає УНН з посиланням на сайт ВР.

“Голова Комітету навів економічні показники, які можливі внаслідок легалізації грального бізнесу. За його словами, за попередніми, найменш оптимістичними розрахунками, мінімальні надходження від легалізації гральної галузі — це близько 30 мільярдів гривень”, — йдеться у повідомленні.

За словами Наталухи, якщо мова йде про перехідний період — це потенційно, додатково 1,8 мільярда гривень за рік перехідного періоду. Ефект від легалізації казино, може дати надходжень 4 мільярди гривень, від легалізації гральних залів, може принести 15 мільярдів гривень. Ринковий ефект, від легалізації лотереї — може принести 5 мільярдів гривень.

“Тобто це ті реальні цифри, які може отримати державний бюджет”, — додав він.

Голова Комітету також зазначив, що легалізація грального бізнесу дасть потужний імпульс для розвитку туризму в Україні. Окрім того, за його словами, за умови вступу в силу закону про легалізацію грального бізнесу, кількість гральних залів, яка є сьогодні в Україні, буде скорочена щонайменше у 8 разів.

Нагадаємо, Верховна Рада зареєструвала законопроект про легалізацію грального бізнесу.

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