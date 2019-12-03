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Арахамия прокомментировал принятие законопроекта о ГБР "по делам Майдана"

Арахамия прокомментировал принятие законопроекта о ГБР "по делам Майдана"

Киев  •  УНН

 • 9881 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. После принятия законопроекта о Государственном бюро расследований “по делам Майдана” и поправок к нему начнется перезагрузка ГБР. Также следователи, расследующие дела Майдана перейдут к ГБР, а паузы в расследовании не будет. Об этом во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады сообщил глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия, передает УНН.

“Перезагрузка правоохранительной системы, в частности ГБР, и это перезагрузка мы обещали в предвыборных обещаниях. Вы же знали, что мы уже перезагрузили прокуратуру, перезагрузили СБУ. Сейчас вот очередь в ГБР. Я думаю, что это пошаговое выполнение тех обещаний, которые мы давали избирателям. Вы же видите, как сейчас в ГБР структурировано состав руководства, то есть господин Труба (Роман Труба — ред.), руководитель, у него есть два заместителя, которых он сам не назначал, которых ему назначили по политическим мотивам. Они работают непонятно на кого. Он даже сам не может им дать никакой выговор, никак не может уволить. Это не работающая структура. Более того, вы видели, что было задержание со стороны НАБУ некоторые... но господин Труба там не фигурирует... фигурирует, что распродают дела... То есть это прямо свидетельствует о том, что надо перезагружать и насущная необходимость сейчас есть”, — пояснил Арахамия.

Он также заявил, что принятая поправка к законопроекту о ГБР по “делам Майдана” важна, ведь паузы в расследовании не будет.

“Поправка по Майдану очень важна, активисты даже голодовки объявляли. Мы все заранее говорили, что мы будем поддерживать. 350 голосов за эту поправку, некоторые политики сделали политически: за поправку проголосовали за закон не проголосовали. Это такая манипуляция, которую должны оценить общество и активисты, потому что, если ты не голосовал за закон... то голосовать за что-либо в промежутке нет смысла, как мне кажется. Эта правка важна, так как следователи перейдут должным образом к ГБР и заберут все дела, и не будет этой паузы, которая вынужденно возникла. Я буду лично настаивать, чтобы председатель быстрее подписал, передал в Офис Президента, а потом воспользуюсь служебным положением и, как у чиновников есть такая поговорка, что каждый документ, ему надо придать ноги, вот буду этими ногами, быстро настаивать, чтобы Президент его подписал и чтобы как можно быстрее началась эта реформа по передаче дел Майдана в ГБР”, — добавил Арахамия.

Напомним, Рада принял изменения в закон о ГБР, по которым автоматически освобождается Труба.

Добавим, закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования, с тех пор досрочно прекращаются полномочия директора, первого заместителя и заместителя ГБР. Также в течение 5 дней после вступления в силу Президент Украины Владимир Зеленский должен назначить на соответствующие должности исполняющих обязанности.

Перед этим нардепы приняли поправку к законопроекту о ГБР по “делам Майдана”.

Ранее УНН сообщал, что профильный комитет Верховной Рады Украины по правоохранительной деятельности поддержал поправку к законопроекту о Государственном бюро расследований, что позволит продолжить расследование “дел Майдана”.

Добавим, 15 ноября после длительных споров между народными депутатами спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл заседание парламента, так и не приняв законопроект о ГБР и правку по “делам Майдана”.

В группе защитников по делу Майдана указали, что с 20 ноября следствие по делам Майдана будет остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Так, с 20 ноября прокуратура, где занимались “делами Майдана”, потеряла полномочия расследовать уголовные производства. Все дела о преступлениях против активистов Революции Достоинства должны были быть переданы в ГБР.

Адвокат семей Героев Небесной сотни Евгения Закревская объявила голодовку, требуя принятия Верховной Радой поправки, которая позволит продолжить расследование “дел Майдана” после потери ГПУ следственных функций.

Накануне Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что заседание Верховной Рады на этой неделе начнется из приоритетных законов, в частности, законопроекта о ГБР.

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