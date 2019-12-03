Арахамія прокоментував прийняття законопроекту про ДБР "щодо справ Майдану"

“Перезавантаження правоохоронної системи, зокрема ДБР, і це перезавантаження ми обіцяли в передвиборчих обіцянках. Ви ж знали, що ми вже перезавантажили прокуратуру, перезавантажили СБУ. Зараз от черга в ДБР. Я думаю, що це покрокове виконання тих обіцянок, які ми давали виборцям. Ви же бачите, як зараз в ДБР структуровано склад керівництва, тобто є пан Труба (Роман Труба — ред.), який керівник, в нього є два заступники, яких він сам не призначав, яких йому призначили за політичними мотивами. Вони працюють незрозуміло на кого. Він навіть сам не може їм дати ніяку догану, ніяк не може звільнити. Це не працююча структура. Більш того, ви бачили, що було затримання з боку НАБУ деякі... але пан Труба там не фігурує... фігурує, що розпродають справи... Тобто це прямо свідчить про те, що треба перезавантажувати і нагальна потреба зараз є”, — пояснив Арахамія.

Він також заявив, що прийнята поправку до законопроекту про ДБР щодо “справ Майдану” важлива, адже паузи у розслідуванні не буде.

“Поправка по Майдану дуже важлива, активісти навіть голодування оголошували. Ми всі заздалегідь казали, що ми будемо підтримувати. 350 голосів за цю поправку, деякі політики зробили політично: за поправку проголосували, за закон не проголосували. Це така маніпуляція, яку повинні оцінити суспільство і активісти, тому що, якщо ти не голосував за закон... то голосувати за будь що в проміжці немає сенсу, як мені здається. Ця правка важлива, тому що слідчі перейдуть належним чином до ДБР і заберуть всі справи, і не буде цієї паузи, яка вимушено виникла. Я буду особисто наполягати, щоб голова якнайшвидше підписав, передав в Офіс Президента, а потім скористуюсь службовим становищем і, як у чиновників є така приказка, що кожен документ, йому потрібно придати ноги, от буду цими ногами, швидко наполягати, щоб Президент його підписав, і щоб якнайшвидше почалася ця реформа щодо передачі справ Майдану до ДБР”, — додав Арахамія.

Нагадаємо, Рада ухвалила зміни до закону про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба.

Додамо, закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування, відтоді достроково припиняються повноваження директора, першого заступника і заступника ДБР. Також протягом 5 днів після набуття чинності Президент України Володимир Зеленський має призначити на відповідні посади виконуючих обов’язки.

Перед цим нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо “справ Майдану”.

Раніше УНН повідомляв, що профільний комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроекту щодо Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування “справ Майдану”.

Додамо, 15 листопада після тривалих суперечок між народними депутатами спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту, так і не ухваливши законопроект про ДБР та правку щодо “справ Майдану”.

У групі захисників у справі Майдану вказали, що з 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.

Так, з 20 листопада прокуратура, де займалися “справами Майдану”, втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Усі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мали бути передані до ДБР.

Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування “справ Майдану” після втрати ГПУ слідчих функцій.

Напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що засідання Верховної Ради цього тижня почнеться з пріоритетних законів, зокрема, законопроекту про ДБР.