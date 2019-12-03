Рада ухвалила зміни до закону про ДБР, за якими автоматично звільняється Труба
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Парламентарі ухвалили в цілому законопроект про Державне бюро розслідувань, визначений Президентом України Володимиром Зеленським як невідкладний. Відповідне рішення підтримали 250 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Законопроектом № 2116 про внесення змін до Закону України “Про Державне бюро розслідувань” щодо удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань передбачається зміна правового статусу ДБР, удосконалення законодавчого регулювання питань, пов’язаних із діяльністю територіальних управлінь Бюро, проходженням служби особами рядового та начальницького складу ДБР, конкурсними відборами та переведенням працівників Бюро, притягненням працівників ДБР до дисциплінарної відповідальності тощо.
Додамо, закон набуває чинності з наступного дня після його опублікування, відтоді достроково припиняються повноваження директора, першого заступника і заступника ДБР. Також протягом 5 днів після набуття чинності Президент України Володимир Зеленський має призначити на відповідні посади виконуючих обов’язки.
Перед цим нардепи ухвалили поправку до законопроекту про ДБР щодо "справ Майдану".
Раніше УНН повідомляв, що профільний комітет Верховної Ради України з правоохоронної діяльності підтримав поправку до законопроекту щодо Державного бюро розслідувань, що дозволить продовжити розслідування "справ Майдану".
Додамо, 15 листопада після тривалих суперечок між народними депутатами спікер Верховної Ради Дмитро Разумков закрив засідання парламенту, так і не ухваливши законопроект про ДБР та правку щодо "справ Майдану".
У групі захисників у справі Майдану вказали, що з 20 листопада слідство у справах Майдану буде зупинено щонайменше до 3 грудня, через те, що у Верховній Раді не встигли проголосувати за зміни до закону про ДБР.
Так, з 20 листопада прокуратура, де займалися "справами Майдану", втратила повноваження розслідувати кримінальні провадження. Усі справи щодо злочинів проти активістів Революції Гідності мали бути передані до ДБР.
Адвокат родин Героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи ухвалення Верховною Радою поправки, яка дозволить продовжити розслідування "справ Майдану" після втрати ГПУ слідчих функцій.
Напередодні Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, що засідання Верховної Ради цього тижня почнеться з пріоритетних законів, зокрема, законопроекту про ДБР.