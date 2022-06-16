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Арахамия озвучил новую цифру ежедневных потерь на фронте

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 июня. УНН. По словам главы украинской делегации на переговорах с россией, нардепа Давида Арахамии, Украина несет потери до 1000 человек на Донбассе в день. Украинского чиновника цитирует Axios, пишет УНН.

Цитата

«До 1000 украинских солдат ежедневно погибают или получают ранения на Донбассе на востоке Украины, в среднем от 200 до 500 убитых и гораздо больше раненых», - цитирует Axios заявление Арахамии.

Детали

Так, 1 июня президент Владимир Зеленский заявил, что ежедневно погибают от 60 до 100 украинских военнослужащих, поскольку рф усилила наступление на Донбасс.

За последние две недели, по словам Арахамии, это число значительно возросло.

По его словам, Украина «призвала в армию миллион человек и может призвать еще два миллиона», пишет Axios, поэтому у нее есть численность для продолжения борьбы на Донбассе.

Арахамия утверждает, что Украине не хватает оружия и боеприпасов, чтобы сравниться с россией в "одной из крупнейших битв 21 века". По его словам "у нас есть люди, обученные атаковать, контратаковать, но для этого нам нужно оружие".

"Наша позиция на переговорах на самом деле довольно слабая, поэтому мы не хотим садиться за стол переговоров, если мы находимся в таком положении. Нам нужно как-то изменить ее", - сказал Арахамия, подчеркнув необходимость контр-операции для возвращения временно захваченых территорий.

Он заявил , что партнеры Украины - особенно в Европе - начинают фокусироваться на пополнении собственных запасов, а не на вооружении Украины. Арахамия также отметил, что правительство Германии все еще очень неохотно одобряет экспортные лицензии на вооружение Украины, возможно, из-за "внутреннего страха" перед россией.

Добавим 

В среду председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли спросили о количестве украинских потерь, и он ответил, что оценить их сложно, но предыдущие сообщения СМИ о примерно 100 убитых и до 300 раненых каждый день были "в пределах наших оценок".

Милли также сказал, что россия понесла "огромные" потери, а Украина ведет эффективные боевые действия.

Ранее

Как писал УНН, неделей ранее министр обороны Украины Алексей Резников указал, что ситуация на фронте тяжелая, озвучив ежедневные потери.

Украинские Национальные Новости

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