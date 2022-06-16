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Арахамія озвучив нову цифру щоденних втрат на фронті

Арахамія озвучив нову цифру щоденних втрат на фронті

Київ • УНН

 • 252808 перегляди

КИЇВ. 16 червня. УНН. За словами голови української делегації на переговорах з росією, нардепа Давида Арахамії, Україна зазнає втрат до 1000 осіб на Донбасі щодня. Українського чиновника цитує Axios, пише УНН.

Цитата

«До 1000 українських солдатів щодня гинуть або отримують поранення на Донбасі на сході України, в середньому від 200 до 500 убитих і набагато більше поранених», - цитує Axios заяву Арахамії.

Деталі

Так, 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що щодня гинуть від 60 до 100 українських військовослужбовців, оскільки росія посилила наступ на Донбас.

За останні два тижні, за словами Арахамії, це число значно зросло.

За його словами, Україна «призвала в армію мільйон людей і може призвати ще два мільйони», пише Axios, тому вона має чисельність для продовження боротьби на Донбасі.

Арахамія стверджує, що Україні не вистачає зброї та боєприпасів, щоб зрівнятися з росією в "одній з найбільших битв 21 століття". За його словами, "у нас є люди, навчені атакувати, контратакувати, але для цього нам потрібна зброя".

"Наша позиція на переговорах насправді досить слабка, тому ми не хочемо сідати за стіл переговорів, якщо ми перебуваємо в такому становищі. Нам потрібно якось змінити її", - сказав Арахамія, наголосивши на необхідності контр-операції для повернення тимчасово захоплених територій.

Він заявив, що партнери України – особливо в Європі – починають фокусуватися на поповненні власних запасів, а не на озброєнні України. Арахамія також зазначив, що уряд Німеччини все ще дуже неохоче схвалює експортні ліцензії на озброєння України, можливо через "внутрішній страх" перед росією.

Додамо

У середу в голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала Марка Міллі запитали про кількість українських втрат, і він відповів, що оцінити їх складно, але попередні повідомлення ЗМІ про приблизно 100 убитих та до 300 поранених щодня були "у межах наших оцінок".

Міллі також сказав, що росія зазнала "величезних" втрат, а Україна веде ефективні бойові дії.

Раніше

Як писав УНН, тижнем раніше міністр оборони України Олексій Рєзніков зазначив, що ситуація на фронті важка, озвучивши щоденні втрати.

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