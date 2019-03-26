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Apple представила новые сервисы

Киев • УНН

 • 10174 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Компания Apple провела в Калифорнии большую презентацию, на которой были представлены новые сервисы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Apple представила новые сервисы

Одним из главных анонсов мероприятия стали сериалы и фильмы от Apple. Компания впервые решила не только продавать чужой контент, но и заняться созданием собственного. По Apple TV+ планируют показывать фильмы, сериалы, шоу и спортивные программы. Сервис будет доступен на iPhone, iPad, Mac, а также на Smart TV других производителей. Apple TV+ будет доступен в более чем 100 странах.

На презентацию были приглашены многие знаменитости, такие как Стивен Спилберг, Дженнифер Энистон и Опра Уинфри, которая поведала о своих новых документальных фильмах, находящихся сейчас в разработке у Apple .

Опра Уинфри телеведущая: "Мы хотим, чтобы нас услышали, но мы также должны слушать, открывать, быть открытыми и вносить свой вклад, чтобы использовать наши надежды и мечты и устранить наши разногласия".

Также был представлен новый игровой сервис Apple Arcade. Компания пообещала новые, уникальные и не доступные больше нигде игры. Arcade позволяет оформлять единую подписку на эксклюзивные игры, в которые можно будет играть как на смартфоне, так и на ноутбуке. Сервис будет запущен осенью этого года более чем в 150 странах.

Еще одной из новинок стал Apple Card: отдельная виртуальная кредитная карта, привязанная к устройствам Apple. Приложение позволит оплачивать покупки по принципу Apple pay, систематизировать и планировать траты, получать статистику по расходам в реальном времени, а также видеть их по категориям.

Как сообщал УНН, Apple заплатит за образование подростка, который обнаружил проблему с FaceTime

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