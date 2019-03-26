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Apple представила нові сервіси

Київ • УНН

 • 10175 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Компанія Apple провела в Каліфорнії велику презентацію, на якій були представлені нові сервіси. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.

Apple представила нові сервіси

Одним з головних анонсів заходи стали серіали і фільми від Apple. Компанія вперше вирішила не тільки продавати чужий контент, але і зайнятися створенням власного. За Apple TV + планують показувати фільми, серіали, шоу та спортивні програми. Сервіс буде доступний на iPhone, iPad, Mac, а також на Smart TV інших виробників. Apple TV + буде доступний в більш ніж 100 країнах.

На презентацію були запрошені багато знаменитостей, такі як Стівен Спілберг, Дженніфер Еністон і Опра Уїнфрі, яка повідала про свої нові документальних фільмах, які перебувають зараз в розробці у Apple.

Опра Уїнфрі телеведуча: "Ми хочемо, щоб нас почули, але ми також повинні слухати, відкривати, бути відкритими і вносити свій внесок, щоб використовувати наші надії і мрії і усунути наші розбіжності".

Також був представлений новий ігровий сервіс Apple Arcade. Компанія пообіцяла нові, унікальні і не доступні більше ніде гри. Arcade дозволяє оформляти єдину підписку на ексклюзивні ігри, в які можна буде грати як на смартфоні, так і на ноутбуці. Сервіс буде запущений восени цього року більш ніж в 150 країнах.

Ще однією з новинок став Apple Card: окрема віртуальна кредитна карта, прив'язана до пристроїв Apple. Додаток дозволить оплачувати покупки за принципом Apple pay, систематизувати і планувати витрати, отримувати статистику по видатках в реальному часі, а також бачити їх за категоріями.

Як повідомляв УНН, Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему з FaceTime

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